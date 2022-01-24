Легенды польского футбола: стало известно, кто может войти в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
Бывший игрок дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек сообщил, что ведет переговоры с Польским футбольным союзом о присоединении к новому тренерскому штабу сборной
Об этом сообщает издание Рilka nozna .
По словам Пищека, переговоры ни к чему не обязывают, но он может войти в тренерский штаб сборной Польши.
"Ведутся переговоры, но они меня ни к чему не обязывают. Я спокойно к этому отношусь. Президент дал себе время до 31 января, чтобы выбрать тренера, а потом все прояснится. Если я присоединюсь к тренерскому штабу, вы узнаете, на какую роль. А если нет, то и обсуждать нечего", – сказал эксигровец "Боруссии" Лукаш Пищек.
В тренерский штаб сборной также может войти Ежи Дудек - легендарный польский голкипер, в свое время побеждавший за "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов против Андрея Шевченко.
Сборная Польши осталась без тренера после отставки португальца Паулу Соузы, возглавившего бразильский "Фламенго". 24 марта поляки сыграют в стыковом матче отбора чемпионата мира-2022 с россиянами.
- 23 января стало известно, что Андрей Шевченко может стать главным тренером сборной Польши.
- 23 января сообщалось, что Шевченко принял предложение возглавить сборную Польши по футболу.
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