Легенды "Милана", "Челси" и МЮ и экс-тренер "Шахтера": кто может возглавить "Эвертон" украинца Мыколенко
Украинский защитник английского "Эвертона" Виталий Мыколенко может получить нового именитого тренера
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в Twitter.
"Эвертон" продолжает поиск нового главного тренера после того, как клуб покинул Рафаэль Бенитес. Среди претендентов на эту должность есть легенда "Милана" Дженнаро Гаттузо. Представители английского клуба уже начали переговоры с агентом итальянца Жорже Мендешем.
В шорт-листе претендентов также нашлось место для Фрэнка Лэмпарда, Уэйна Руни, Данкана Фергюсона и экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки.
Рафаэля Бенитеса решили уволить после поражения в 22-м туре чемпионата Англии от аутсайдера Премьер-лиги "Норвича" – 1:2. В общей сложности ливерпульцы в последних 13 матчах АПЛ одержали только одну победу. Они имеют 19 очков и занимают в турнирной таблице 15 место.
Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинского защитника Виталия Мыколенко, который перешел в английский клуб из "Динамо" 1 января.
- Напомним, 15 января Виталий Мыколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
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