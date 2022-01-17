Легенды "Милана", "Челси" и МЮ и экс-тренер "Шахтера": кто может возглавить "Эвертон" украинца Мыколенко

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира в Twitter.



"Эвертон" продолжает поиск нового главного тренера после того, как клуб покинул Рафаэль Бенитес. Среди претендентов на эту должность есть легенда "Милана" Дженнаро Гаттузо. Представители английского клуба уже начали переговоры с агентом итальянца Жорже Мендешем.



В шорт-листе претендентов также нашлось место для Фрэнка Лэмпарда, Уэйна Руни, Данкана Фергюсона и экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки.

Рафаэля Бенитеса решили уволить после поражения в 22-м туре чемпионата Англии от аутсайдера Премьер-лиги "Норвича" – 1:2. В общей сложности ливерпульцы в последних 13 матчах АПЛ одержали только одну победу. Они имеют 19 очков и занимают в турнирной таблице 15 место.

Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинского защитника Виталия Мыколенко, который перешел в английский клуб из "Динамо" 1 января.