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Легенды английского футбола высоко оценили дебют Мудрика за "Челси"

21 января, 2023 суббота
22:27
Спорт

Культовые английские футболисты Стивен Джеррард и Рио Фердинанд прокомментировали дебют украинца Михаила Мудрика в АПЛ

Об этом сообщает football.london.

"Я был бы очень рад трансферу Мудрика, будь болельщиком "Челси". Его подписание - хорошее соглашение. В некоторых моментах сегодня он был хорошим. Он немного напомнил мне Арьена Роббена сегодня - работой ногами, скоростью и контролем мяча", - сказал эксфутболист "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд тоже положительно оценил дебют Мудрика.

"Мы все видели видео о его взрывной скорости, но сегодня я увидел кого-то с мягкими ногами. У него хороший пас, хорошо принимает решение в последней трети поля и спокойно бегает на скорости. И это только его первые минуты за месяц. Кто знает, что он будет показывать после этого - это волнующий момент для болельщиков "Челси". Я уверен, что фанаты "Арсенала" будут сидеть и думать: "Ох, как мы отпустили его" - сказал Фердинанд.

Мудрик вышел на поле в матче 21 тура чемпионата Англии, состоявшемся в Ливерпуле. Украинец начал матч в запасе и вышел на замену на 55-й минуте.

Матч завершился вничью 0:0. "Челси" и "Ливерпуль" имеют по 29 очков и занимают 10 и 8 места соответственно.

Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрик также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

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