Легенду футбола Пеле снова госпитализировали
Знаменитого бразильского футболиста-бомбардира Пеле госпитализировали
Об этом сообщает Reuters.
В сентябре этого года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Процесс восстановления после хирургического вмешательства непрост и долог. Легендарного футболиста снова пришлось госпитализировать.
81-летний бразилец проходит курс лечения и осмотров. В настоящее время он находится в стабильном состоянии. Врачи проведут обследование, и если со здоровьем Пеле все будет хорошо, то через несколько дней ему разрешат вернуться домой.
ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 он выступал за бразильский "Сантос", после чего провел два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос". За всю карьеру Пеле забил 1 289 голов в 1 363 матчах.
- Напомним, 7 сентября стало известно, что Пеле перенес операцию по удалению опухоли.
- После этого легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что чувствует себя хорошо после операции по удалению опухоли.
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