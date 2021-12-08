Легенду футбола Пеле снова госпитализировали

Об этом сообщает Reuters.



В сентябре этого года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Процесс восстановления после хирургического вмешательства непрост и долог. Легендарного футболиста снова пришлось госпитализировать.



81-летний бразилец проходит курс лечения и осмотров. В настоящее время он находится в стабильном состоянии. Врачи проведут обследование, и если со здоровьем Пеле все будет хорошо, то через несколько дней ему разрешат вернуться домой.



ФИФА признала Пеле лучшим игроком XX века. С 1956 по 1974 он выступал за бразильский "Сантос", после чего провел два сезона в США, в клубе "Нью-Йорк Космос". За всю карьеру Пеле забил 1 289 голов в 1 363 матчах.

Напомним, 7 сентября стало известно, что Пеле перенес операцию по удалению опухоли.

После этого легендарный бразильский футболист Пеле заявил, что чувствует себя хорошо после операции по удалению опухоли.

В составе сборной Бразилии Пеле трижды стал чемпионом мира.