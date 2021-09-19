Легенду бокса Пакьяо выдвинули в президенты Филиппин
Экс-чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинули в президенты Филиппин
Об этом сообщает Reuters .
Фракция в правящей партии Филиппин PDP-Laban выдвинула кандидатуру Мэнни Пакьяо на должность кандидата в президенты страны.
Выборы президента Филиппин назначены на 9 мая 2022 года. Согласно конституции страны 76-летний действующий глава государства Родриго Дутерте больше не сможет баллотироваться на пост президента. В августе он объявил о желании бороться за пост вице-президента страны. На пост главы государства он предложил кандидатуру своей дочери Сары, которая сейчас является мэром города Давао.
22 августа Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу. Всего у 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при 8 поражениях и 2 ничьих.
- 25 августа сообщалось, что Мэнни Пакьяо после поражения от Йордениса Угаса вынужден питаться с посторонней помощью.
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