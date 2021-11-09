Легендарный защитник призвал тренера МЮ уйти в отставку

Об этом сообщает Youtube-подкаст FIVE.



Фердинанд не уверен, что МЮ Сульшера может бороться за трофеи.



"На самом деле он сделал то, ради чего его приглашали. Он пришел и снова дал фанатам надежду, заставил их вернуться на стадион и снова смотреть матчи команды. Проделал огромную работу в этом смысле. Но сможет ли привести нас к титулам? Будет ли бороться за победу в ЛЧ? Нужен какой-то фундамент, чтобы опираться на него, когда вам не хватает уверенности. У МЮ этого нет. Я просто чувствую, что, возможно, пора передать эстафету. Думаю, что Сульшер мог бы уйти сейчас с высоко поднятой головой. Я не вижу философии, не вижу идентичности", - сказал легендарный защитник МЮ Рио Фердинанд.



Уле-Гуннар Сульшер возглавляет "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Под руководством 48-летнего норвежца англичане не выиграли ни одного трофея.

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