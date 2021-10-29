Легендарный теннисист Надаль сыграл матч против 97-летнего украинца-рекордсмена. Фото, видео

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Встреча состоялась в академии знаменитого испанца на острове Мальорка. Рафаэль Надаль и 97-летний Леонид Станиславский провели символический матч.



Украинец Леонид Станиславский входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной участник официальных теннисных турниров



Рафаэлю Надалю 35 лет. За свою карьеру испанец выиграл 88 турниров АТР, 20 турниров "Большого шлема" и заработал более $120 млн призовых. Он занимает второе место в рейтинге ATP.

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