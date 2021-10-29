Легендарный теннисист Надаль сыграл матч против 97-летнего украинца-рекордсмена. Фото, видео
Культовый теннисист Рафаэль Надаль сыграл матч против 97-летнего украинца Леонида Станиславского
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Встреча состоялась в академии знаменитого испанца на острове Мальорка. Рафаэль Надаль и 97-летний Леонид Станиславский провели символический матч.
Украинец Леонид Станиславский входит в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной участник официальных теннисных турниров
Рафаэлю Надалю 35 лет. За свою карьеру испанец выиграл 88 турниров АТР, 20 турниров "Большого шлема" и заработал более $120 млн призовых. Он занимает второе место в рейтинге ATP.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.46
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное