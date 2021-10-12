Легендарный Sam's Steak House начинает новую жизнь

В течение 25 лет своего существования Sam's был любимым рестораном звезд, здесь ужинали все мировые селебритиз, которые приезжали в столицу. Владельцы объясняют это тем, что в атмосфере Sam's любой гость чувствует себя собой независимо от статуса. Обновленный интерьер заведения работает на то, чтобы каждый посетитель увидел и почувствовал себя главной звездой сцены.



Ресторан сохранил формат стейк-хауса, но из классического стал более современным и семейным, где каждый найдет что-то интересное и вкусное для себя.





Кухня

Атмосфера