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Легендарный Sam's Steak House начинает новую жизнь

12 октября, 2021 вторник
09:00
Культура Sam's Steak House

Ресторан, который существует с 1996 года, перезапустился под лозунгом "Легендарный. Любимый. Теперь другой ". Что изменилось?

В течение 25 лет своего существования Sam's был любимым рестораном звезд, здесь ужинали все мировые селебритиз, которые приезжали в столицу. Владельцы объясняют это тем, что в атмосфере Sam's любой гость чувствует себя собой независимо от статуса. Обновленный интерьер заведения работает на то, чтобы каждый посетитель увидел и почувствовал себя главной звездой сцены.

Ресторан сохранил формат стейк-хауса, но из классического стал более современным и семейным, где каждый найдет что-то интересное и вкусное для себя.

Кухня


Главная гордость ресторана — большой выбор стейков сухого и влажного созревания. Уникальную технологию созревания мяса в собственной оболочке из натурального говяжьего жира Natural Wet Aged специально для Sam`s разработали приглашены иностранные специалисты.

Также в обновленном меню от шеф-повара Сергея Дзюбенко — тартар "Риб-Ай" с авокадо и соусом из виски BenRiach, теплый ролл из лосося и авокадо в темпуре, хумус с лисичками и питой, цветная капуста с греческим соусом дзадзыки, лапша соба в соусе сладкий чили, эклер с кунжутным кремом и другие блюда. Остались все гастрономические хиты Sam's: салат "Цезарь", тартарары и карпаччо, крылышки и ребрышки, бургеры, брауни. К тому же, появилось отдельное меню для детей.

Меню ланчей действует ежедневно с 12:00 до 16:00.









Атмосфера


Обновленный Sam's — гедонист, эстет, меломан, самоироничный и рок-н-ролльный. Он подходит к жизни легко, избавляется от лишнего, разбирается в искусстве, поэтому может позволить себе посмеяться над ним. Ему не нужна чье-то мнение, чтобы видеть настоящее и ценное. Но ему нужны вы — сторонники и критики. Он впечатляет, заботится и готовит для вас.







В новом интерьере много света и отсылок к легендарной музыке и поп-арту. С винилового проигрывателя звучат The Rolling Stones, Queen, Red Hot Chilli Peppers и другой рок at its best. За дверью-ширмой камерный кабинет Asia-lounge, где можно уединиться с компанией до 8-10 человек. Большое внимание уделили хорошему и качественному освещению, чтобы гости чувствовали и видели себя в лучшем свете.

Стиль можно охарактеризовать как «тонкий китч на грани искусства, но не за гранью». Золотые вкрапления — визуальная метафора: как золото Sam`s переплавился, избавился от лишних примесей и оставил только самое ценное: вкусную еду, верных друзей, глубокую музыку.






 
Телефон для бронирования 067 501 13 95


  
Сайт https://www.usgh.com.ua/company/restaurants/sams_steak_house.html
FB https://www.facebook.com/Sams.Steak.House
Instagram https://www.instagram.com/sams_steak_house/
ресторан
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