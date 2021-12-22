Легендарный хоккеист Третьяк объяснил, почему сборная России играет в форме с надписью "СССР"
Президент федерации хоккея РФ Владислав Третьяк заявил, что сборная России сыграла в форме с надписью "СССР" в память о ветеранах
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Третьяка, сборная России выступила на Кубке Первого канала в свитерах с надписью "СССР" не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь ветеранов. О каких именно идет речь ветеранов, президент Федерации хоккея РФ не уточнил.
"И я, и ветераны восприняли это очень хорошо – это традиции, никакой политики нет, как хотят представить в Европе. Мы никого не пугаем, мы просто вспоминаем свою историю и нам это никто не запретит. Мы хотим вспомнить тех людей, которые отдали жизнь ради побед. Это традиции, и мы хотим, чтобы наши молодые игроки это помнили, эта форма обязывает наших хоккеистов вспомнить наших ветеранов", - сказал Третьяк, считающийся одним из лучших голкиперов в истории мирового хоккея.
- Напомним, 21 декабря бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб назвал отвратительным выступление сборной России по хоккею в свитерах с надписью "СССР".
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