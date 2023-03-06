Об этом сообщает Metro .

По словам ирландца, который был капитаном МЮ, если бы команда во времена его выступлений проиграла с таким счетом, то он бы спрятался на несколько месяцев от позора.

"Если бы меня победили со счетом 7:0 — я бы спрятался. Исчез бы на несколько месяцев. Это действительно так стыдно. Шокирующий день. Старшие игроки смутились, не проявили никаких лидерских качеств. Трудный день для "Юнайтед". Слава богу, что я никогда не являлся частью состава МЮ, который был так жестоко побит", — сказал Кин.

"Манчестер Юнайтед" 5 марта в чемпионате Англии проиграл в гостях "Ливерпулю" со счетом 0:7. МЮ занимает в турнирной таблице премьер-лиги третье место, ливерпульцы идут пятыми.

51-летний Рой Кин выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2005 год.