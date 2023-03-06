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Легендарный капитан уничтожил МЮ из-за поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:7

6 мартa, 2023 понедельник
11:41
Спорт

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал позором поражение команды от "Ливерпуля" в чемпионате Англии со счетом 0:7

Об этом сообщает Metro .

По словам ирландца, который был капитаном МЮ, если бы команда во времена его выступлений проиграла с таким счетом, то он бы спрятался на несколько месяцев от позора.

"Если бы меня победили со счетом 7:0 — я бы спрятался. Исчез бы на несколько месяцев. Это действительно так стыдно. Шокирующий день. Старшие игроки смутились, не проявили никаких лидерских качеств. Трудный день для "Юнайтед". Слава богу, что я никогда не являлся частью состава МЮ, который был так жестоко побит", — сказал Кин.

"Манчестер Юнайтед" 5 марта в чемпионате Англии проиграл в гостях "Ливерпулю" со счетом 0:7. МЮ занимает в турнирной таблице премьер-лиги третье место, ливерпульцы идут пятыми.

51-летний Рой Кин выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1993 по 2005 год.

  • 4 марта в 26-м туре АПЛ "Арсенал" с украинцем Александром Зинченко в составе отыгрался со счета 0:2 и победил "Борнмут".
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