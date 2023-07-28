Легендарный капитан "Манчестер Сити" завершил карьеру

Об этом Давид Сильва сообщил в твиттере.

37-летний испанец порвал крестообразные связки на левом колене. Это и послужило причиной, почему Давид Сильва принял решение завершить карьеру.

"Сегодня грустный для меня день. Сегодня пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Сегодня пора попрощаться с партнерами, которые стали для меня семьей. Я буду скучать по вам. Спасибо, вы заставляли меня чувствовать себя как дома", – сказал Сильва.

Давид Сильва известен игрой за английский Манчестер Сити, где был капитаном. Полузащитник также выступал за испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию", "Сельту" и "Эйбар".

Сильва побеждал на ЧМ по футболу, дважды брал ЧЕ, четырежды выигрывал АПЛ.