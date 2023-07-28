Легендарный капитан "Манчестер Сити" завершил карьеру
Бывший футболист английского "Манчестер Сити" Давид Сильва принял решение завершить карьеру
Об этом Давид Сильва сообщил в твиттере.
37-летний испанец порвал крестообразные связки на левом колене. Это и послужило причиной, почему Давид Сильва принял решение завершить карьеру.
"Сегодня грустный для меня день. Сегодня пора попрощаться с делом, которому я посвятил всю жизнь. Сегодня пора попрощаться с партнерами, которые стали для меня семьей. Я буду скучать по вам. Спасибо, вы заставляли меня чувствовать себя как дома", – сказал Сильва.
Давид Сильва известен игрой за английский Манчестер Сити, где был капитаном. Полузащитник также выступал за испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию", "Сельту" и "Эйбар".
Сильва побеждал на ЧМ по футболу, дважды брал ЧЕ, четырежды выигрывал АПЛ.
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