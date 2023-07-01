Об этом Сеск Фабрегас сообщил в инстаграмме.

"Все, кто помогал мне, мои товарищи по команде, тренеры, директора, президенты, владельцы, болельщики и мой агент. Для всей моей семьи, от родителей и сестры до жены и детей, я ценю ваши советы, наставничество и руководство. Моим соперникам, которые пытались меня остановить, благодарю за то, что сделали меня сильнее", - заявил испанец.

36-летний Сеск Фабрегес известен болельщикам благодаря игре в испанской "Барселоне", лондонских "Челси", "Арсенале", французском "Монако" и итальянском "Комо".

На счету Фабрегаса 125 голов и 217 ассистов в 739 матчах.

Фабрегас выигрывал чемпионат мира по футболу, дважды – чемпионат Европы.