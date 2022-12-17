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Легендарный игрок объявил об окончании карьеры в сборной Испании

17 декабря, 2022 суббота
01:29
Спорт

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Об этом Бускетс написал в инстаграмме.

Футболист поблагодарил всех тренеров, партнеров по команде, административных работников, фанатов и свою семью.

"После почти 15 лет и 143 матчей пора прощаться со сборной. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые сопровождали меня на этом долгом пути. От Висенте дель Боске, который дал мне возможность стартовать, до Луиса Энрике за то, что он заставлял меня наслаждаться до последней секунды. Я также благодарю Хулену Лопетеги, Фернандо Эрро и Роберта Морено за доверие, а также всех их помощников. Мне было честью представлять свою страну и выводить ее на вершину, быть чемпионом мира и Европы, быть капитаном и провести столько матчей. С большим или меньшим успехом, но всегда отдавая все и внося свою песчинку, чтобы все было правильно, насколько это возможно, и чтобы каждый чувствовал, насколько он важен, помогая всем и борясь за цель, с уникальным, незабываемым и историческим опытом", – написал футболист.

Серхио Бускетс выступал за сборную Испании с 2009 года. Полузащитник выигрывал ЧМ-2010 и Евро-2012. В общей сложности сыграл 143 матча, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

34-летний Бускетс является рекордсменом сборной Испании по количеству матчей на чемпионатах мира – 17 матчей.

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Испания
чемпионат мира-2022
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