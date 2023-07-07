Легендарный голкипер ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
Легендарный нидерландский футболист Эдвин ван дер Сар оказался в реанимации из-за кровоизлияния в мозг
Об этом сообщает футбольный клуб "Аякс" в Twitter.
Бывший вратарь нидерландского "Аякса", итальянского "Ювентуса", английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в Хорватии, где он проводил отдых.
52-летний футболист находится в реанимации в Сплите с кровоизлиянием в мозг. Его состояние стабильное.
30 мая ван дер Сар покинул пост исполнительного директора "Аякса", в котором работал с 2012 года после завершения карьеры.
Кто такой Эдвин ван дер Сар
Ван дер Сар является победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка в составе "Аякса". Вместе с МЮ он выиграл ЛЧ и клубный чемпионат мира, четырежды стал чемпионом Англии.
За сборную Нидерландов сыграл 130 матчей
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