Легендарный голкипер Буффон решил завершить карьеру
Итальянский футболист Джанлуиджи Буффон принял решение в 45 лет завершить игровую карьеру
Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо в twitter .
По его словам, Буффон решил завершить карьеру и в ближайшие дни объявит об этом официально.
Два предыдущих сезона 45-летний вратарь отыграл за "Парму", которая выступает во втором по силе итальянском дивизионе – Серии B.
Кто такой Буффон
Джанлуиджи Буффон является воспитанником "Пармы", в которой он в 1994 году начал карьеру. В 2001 году голкипер перешел в "Ювентус" за рекордные для голкиперов 52,8 млн евро.
Вместе с туринцами стал 9-кратным чемпионом Италии. В 2018 году пошел во французский ПСЖ, в котором отыграл один сезон.
Голкипер является рекордсменом сборной Италии, за которую сыграл 176 матчей, в 2006 году стал в ее составе чемпионом мира.
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