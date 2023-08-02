Об этом написал инсайдер Фабрицио Романо в twitter .

По его словам, Буффон решил завершить карьеру и в ближайшие дни объявит об этом официально.

Два предыдущих сезона 45-летний вратарь отыграл за "Парму", которая выступает во втором по силе итальянском дивизионе – Серии B.

Кто такой Буффон

Джанлуиджи Буффон является воспитанником "Пармы", в которой он в 1994 году начал карьеру. В 2001 году голкипер перешел в "Ювентус" за рекордные для голкиперов 52,8 млн евро.

Вместе с туринцами стал 9-кратным чемпионом Италии. В 2018 году пошел во французский ПСЖ, в котором отыграл один сезон.

Голкипер является рекордсменом сборной Италии, за которую сыграл 176 матчей, в 2006 году стал в ее составе чемпионом мира.