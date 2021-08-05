Легендарный футболист сборной Германии потерял 18-летнего сына в ДТП
У легендарного немецкого футболиста Михаэля Баллака погиб 18-летний сын
Об этом сообщает Mirror .
Прошлой ночью Эмилио Баллак попал в ДТП на квадроцикле. Это произошло недалеко от дома знаменитого футболиста в Португалии. 18-летний Баллак-младший погиб от полученных травм.
Михаэль Баллак завершил карьеру в 2012 году. Знаменитый немецкий футболист выступал за "Кемнитцер", "Кайзерслаутерн", "Байер", "Баварию" и "Челси".
На счету Баллака 98 матчей и 42 голов за сборную Германии, с которой он выходил в финал ЧМ-2002 и Евро-2008.
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