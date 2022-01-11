Легендарный футболист, которого сватают на место Шевченко, отказался от работы в сборной Польши
Легендарный итальянский футболист Фабио Каннаваро отказался от работы главным тренером сборной Польши
Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, Фабио Каннаваро уже сообщил о своем решении президенту Федерации футбола Польши. Тренер не хочет брать на себя ответственность и рисковать выходом на ЧМ-2022.
Уже в марте Польша встретится со сборной России по плей-офф. Для итальянца это слишком короткий срок, чтобы приготовить команду к решающему матчу.
Фабио Каннаваро раньше работал в Азии. Он тренировал "Аль-Ахли" по ОАЭ, а также "Гуанчжоу", "Тяньцзинь" и сборную Китая. Является чемпионом мира и обладателем "Золотого мяча"-2006.
- 10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в "Дженоа", а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.
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