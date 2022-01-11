Легендарный футболист, которого сватают на место Шевченко, отказался от работы в сборной Польши

Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, Фабио Каннаваро уже сообщил о своем решении президенту Федерации футбола Польши. Тренер не хочет брать на себя ответственность и рисковать выходом на ЧМ-2022.



Уже в марте Польша встретится со сборной России по плей-офф. Для итальянца это слишком короткий срок, чтобы приготовить команду к решающему матчу.



Фабио Каннаваро раньше работал в Азии. Он тренировал "Аль-Ахли" по ОАЭ, а также "Гуанчжоу", "Тяньцзинь" и сборную Китая. Является чемпионом мира и обладателем "Золотого мяча"-2006.

10 января стало известно, что Андрей Шевченко может досрочно прекратить свою работу в "Дженоа", а на его место рассматривают кандидатуру Фабио Каннаваро.