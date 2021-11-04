Легендарный футболист "Динамо" жестко накинулся на форварда киевлян за матч с "Барселоной"

Об этом сообщает Футбол 1/2/3.



Леоненко жестко прошелся по Денису Гармашу, играющему в "Динамо" на позиции нападающего.



"Кто-нибудь вообще видел Гармаша в этой игре? Ну какой он нападающий? В чемпионате Украины - да, это проходит, потому что там реально забивают практически все. Поэтому у Гармаша и получается. А в еврокубках с моментов надо забивать голы. Моменты мы создаем. Понятно, что в еврокубковых играх их немного. В этом матче, кого ни выпускай, контроль мяча все равно был за "Барселоной". По сути, для "Динамо" это был день отбора. Просто "Барселона" играла в квадрат и тоже ничего не создала", - сказал Виктор Леоненко.



"Динамо" с 1 очком осталось на последней позиции в группе D. "Барселона" с 6 пунктами занимает вторую позицию. Лидирует с 12 баллами немецкая "Бавария", португальская "Бенфика" с 4 очками находится на третьей строчке.

В 5-м туре "Динамо" сыграет в Киеве против "Баварии", а заключительный матч группового раунда проведет в Лиссабоне с "Бенфикой".

Две лучшие команды из группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Обладатель третьего места продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило "Барселоне".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне в домашней игре с "Барселоной" заслуживали как минимум ничью.

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