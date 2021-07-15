Легендарный футболист "Баварии", "Челси" и "Реала" во второй раз объявил о завершении карьеры

Об этом Роббен сообщил в Instagram.

По словам 37-летнего вингера, который в прошлом сезоне после годичного перерыва возобновил карьеру и выступал за голландский "Гронинген", он окончательно уходит из футбола.

"Я решил закончить карьеру футболиста. Очень сложный выбор. Спасибо всем за теплую поддержку. Должен честно сказать, что разочарован своим игровым временем. Я знал, что такое может произойти, но я принял вызов. Я не чувствовал себя достаточно хорошо и уверенно" , - объяснил свое решение Роббен, который в прошлом сезоне сыграл за "Гронинген" лишь 7 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.

Роббен также выступал за голландский ПСВ, английский "Челси", испанский "Реал" и немецкий "Баварию". В составе мюнхенского клуба он выиграл Лигу чемпионов в 2013 году и забил в финале победный гол в ворота дортмундской "Боруссии".

За сборную Нидерландов Роббен сыграл 96 матчей, забил 37 голов и стал с ней вице-чемпионом мира-2010.