Легендарный Болт назвал самого перспективного легкоатлета мира
Легендарный ямайский легкоатлет Уэйн Болт считает, что канадец Андре де Грассе является самым перспективным легкоатлетом мира
Об этом сообщает "Чемпион".
По словам Болта, Андре де Грассе – это спортсмен, который может оставить свой след в истории легкой атлетики.
Андре Де Грассе наиболее последовательный в плане своих целей. Он всегда на пьедестале уважения, когда находится в форме. Если он продолжит в том же духе, то будет тем парнем, за которым будет по-настоящему интересно следить, он будет тем соперником, которого все захотят обойти. Все остальные сейчас не особенно последовательны: они поднимаются и опускаются в своих результатах, выиграют одну гонку и проиграют следующую. Все дело в этом", – сказал Болт.
На Олимпийских играх-2020 в Токио канадец Андре Де Грассе завоевал бронзу на дистанции в 100 метров и золото на 200-метровке.
Усейн Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и рекордсмен в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.
- В марте легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт признался, что не понимает, почему за "Манчестер Юнайтед" играет бывший полузащитник "Шахтера" Фред.
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