Легендарный Болт назвал самого перспективного легкоатлета мира

Об этом сообщает "Чемпион".



По словам Болта, Андре де Грассе – это спортсмен, который может оставить свой след в истории легкой атлетики.



Андре Де Грассе наиболее последовательный в плане своих целей. Он всегда на пьедестале уважения, когда находится в форме. Если он продолжит в том же духе, то будет тем парнем, за которым будет по-настоящему интересно следить, он будет тем соперником, которого все захотят обойти. Все остальные сейчас не особенно последовательны: они поднимаются и опускаются в своих результатах, выиграют одну гонку и проиграют следующую. Все дело в этом", – сказал Болт.



На Олимпийских играх-2020 в Токио канадец Андре Де Грассе завоевал бронзу на дистанции в 100 метров и золото на 200-метровке.

Усейн Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и рекордсмен в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

В марте легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт признался, что не понимает, почему за "Манчестер Юнайтед" играет бывший полузащитник "Шахтера" Фред.