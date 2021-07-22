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Главная Спорт Легендарный боксер возобновит карьеру в 48 лет ради боя с чемпионом UFC

Легендарный боксер возобновит карьеру в 48 лет ради боя с чемпионом UFC

22 июля, 2021 четверг
10:10
Спорт

Американец Оскар де ла Хойя проведет боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом

Об этом сообщает ESPN .

Бой экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях и бывшего обладателя титула UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) состоится 11 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Поединок пройдет по боксерскими правилам в категории до 81,6 кг и продлится 8 раундов по 2 мин.

Для 48-летнего де ла Хойи этот бой станет первым с 2008 года, когда он завершил карьеру после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо.

44-летний Белфорт проведет второй боксерский поединок в карьере. В 2006 году он нокаутировал другого бразильца - Хосе Марию Невеса.

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