Легендарный боксер возобновит карьеру в 48 лет ради боя с чемпионом UFC
Американец Оскар де ла Хойя проведет боксерский поединок с бывшим чемпионом UFC бразильцем Витором Белфортом
Об этом сообщает ESPN .
Бой экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях и бывшего обладателя титула UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) состоится 11 сентября в Лос-Анджелесе (США).
Поединок пройдет по боксерскими правилам в категории до 81,6 кг и продлится 8 раундов по 2 мин.
Для 48-летнего де ла Хойи этот бой станет первым с 2008 года, когда он завершил карьеру после поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо.
44-летний Белфорт проведет второй боксерский поединок в карьере. В 2006 году он нокаутировал другого бразильца - Хосе Марию Невеса.
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