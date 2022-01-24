Легендарный боксер Тайсон решил вернуться в ринг ради боя с блогером
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон хочет провести бой с известным YouTube-блогером Джейком Полом
Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, Майк Тайсон уже начал переговоры с видеоблогером Джейком Полом по бою в Лас-Вегасе. Представители сторон обсуждают детали большого вечера бокса, который хотят провести в конце 2022 года.
В планах провести выставочный бой, а прибыль оценивается примерно в 45 млн евро только от PPV и продажи билетов.
После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой – осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяж побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей.
- Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом, зафиксированным судьями по итогам их боя.
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