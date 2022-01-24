Легендарный боксер Тайсон решил вернуться в ринг ради боя с блогером

Об этом сообщает The Sun.



По информации источника, Майк Тайсон уже начал переговоры с видеоблогером Джейком Полом по бою в Лас-Вегасе. Представители сторон обсуждают детали большого вечера бокса, который хотят провести в конце 2022 года.



В планах провести выставочный бой, а прибыль оценивается примерно в 45 млн евро только от PPV и продажи билетов.

После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой – осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяж побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей.