Легендарный боксер Тайсон решил снова вернуться в ринг
Легендарный американский боксер Майк Тайсон решил провести выставочный поединок с Ленноксом Льюисом
Об этом сообщает Vringe.com.
Тайсон хочет провести выставочный поединок с Льюисом, которому нокаутом проиграл в июне 2002 года.
"Нам известно, что Тайсон пытается устроить бой с Ленноксом Льюисом. Нам сказали, что Тайсон боится драться с Холифилдом. Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует", - заявил глава стриминговой платформы Triller Джон Кавана.
После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой - осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяжеловес побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей.
- Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом, который зафиксировали судьи по итогам их боя.
- Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.5Продажа 31.9
- Актуальное
- Важное