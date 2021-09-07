Легендарный боксер Тайсон решил снова вернуться в ринг

Об этом сообщает Vringe.com.



Тайсон хочет провести выставочный поединок с Льюисом, которому нокаутом проиграл в июне 2002 года.



"Нам известно, что Тайсон пытается устроить бой с Ленноксом Льюисом. Нам сказали, что Тайсон боится драться с Холифилдом. Майк слишком напуган. Он думает, что Эвандер его нокаутирует", - заявил глава стриминговой платформы Triller Джон Кавана.



После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой - осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяжеловес побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей.

Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом, который зафиксировали судьи по итогам их боя.

Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.