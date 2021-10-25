Легендарный боксер Тайсон рассказал, когда собирается вернуться в ринг

Об этом сообщает The Sun .



По словам Тайсона, он планирует выйти в ринг в феврале.



"У меня есть желание провести бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, но это будет действительно мотивирующий соперник", - сказал Майк Тайсон.

После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой - осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяжеловес побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей. Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом, который зафиксировали судьи по итогам их боя.

Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb