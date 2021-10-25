Легендарный боксер Тайсон рассказал, когда собирается вернуться в ринг
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался, что проведет следующий бой в начале 2022 года
Об этом сообщает The Sun .
По словам Тайсона, он планирует выйти в ринг в феврале.
"У меня есть желание провести бой в феврале. Мы довольно скептически относимся к сопернику, но это будет действительно мотивирующий соперник", - сказал Майк Тайсон.
После возобновления карьеры Майк Тайсон провел один выставочный бой - осенью 2020 года в Лос-Анджелесе легендарный супертяжеловес побоксировал с Роем Джонсом. Поединок завершился ничьей.
- Напомним, 29 ноября Майк Тайсон и Рой Джонс не согласились с ничейным результатом, который зафиксировали судьи по итогам их боя.
- Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.52
-
EUR
Покупка 30.42Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное