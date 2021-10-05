Легендарный боксер отметил решающую ошибку Джошуа в бою с Усиком
Американский боксер Рой Джонс заявил, что британец Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику, поскольку отказался от ставки на свое превосходство в габаритах
Об этом он заявил в интервью Pro Boxing Fans .
По словам бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях, Джошуа победит Усика в ответном поединке, если воспользуется своим преимуществом в весе и росте.
"Усик выдал отличное выступление. Он хороший боксер, но Джошуа - больше парень, и он не получил выгоду из своих преимуществ. Если в следующий раз Джошуа воспользуется своими габаритами, то я думаю, что он победит", - сказал Джонс.
Во время первого боя Джошуа весил 108,9 кг, а Усик - 100,3 кг. Рост британца 198 см, Украинский - 191 см.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
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