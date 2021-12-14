Легендарный боксер объяснил, почему Джошуа нужно отказаться от реванша с Усиком

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам эксчемпиона мира в четырех весовых категориях, Джошуа следует отказаться от немедленного реванша с украинцем, чтобы потом встретиться с победителем боя Усик-Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Ему нужно выиграть больше времени, чтобы улучшить себя, подготовиться к реваншу. Если он так не считает, то это плохо. Знаю, что для Энтони не в деньгах счастья. Тем более что они у него есть. Но он может взять отступные и купить себе время для лучшей подготовки к реваншу. И это разумный ход", - убежден Джонс.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).