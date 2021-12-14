Легендарный боксер объяснил, почему Джошуа нужно отказаться от реванша с Усиком
Американский боксер Рой Джонс заявил, что Энтони Джошуа следует отказаться от немедленного реванша Александром Усиком и встретиться с победителем боя между украинцем и Тайсоном Фьюри
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам эксчемпиона мира в четырех весовых категориях, Джошуа следует отказаться от немедленного реванша с украинцем, чтобы потом встретиться с победителем боя Усик-Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
"Ему нужно выиграть больше времени, чтобы улучшить себя, подготовиться к реваншу. Если он так не считает, то это плохо. Знаю, что для Энтони не в деньгах счастья. Тем более что они у него есть. Но он может взять отступные и купить себе время для лучшей подготовки к реваншу. И это разумный ход", - убежден Джонс.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 14 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри сначала встретится с Диллианом Уайтом , а затем проведет бой с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
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