Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал Украину
Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Майк Тайсон выразил поддержку украинскому народу
Видео обнародовала Федерация бокса Украины в Instagram.
"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами", – сказал Тайсон.
55-летний Майк Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
- 29 марта Майк Тайсон поддержал братьев Виталия и Владимира Кличко и Украину в борьбе против российских агрессоров.
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