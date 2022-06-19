Видео обнародовала Федерация бокса Украины в Instagram.

"Это Майк Тайсон. Украинский народ, я с вами", – сказал Тайсон.

55-летний Майк Тайсон является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

29 марта Майк Тайсон поддержал братьев Виталия и Владимира Кличко и Украину в борьбе против российских агрессоров.

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