Легендарный боец Пакьяо подтвердил, что прощается с боксом и обратился к фанам

Свое заявление единственный в истории чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях обнародовал в twitter.

По словам Пакьяо, решение о завершении карьеры стало самым сложным, которое он когда-либо принимал.

"Спасибо крупнейшим фанатам и величайшему спорту в мире. Спасибо всем вам за прекрасные воспоминания. Это сложное решение, которое я когда-либо принимал, но я с ним смирился. Преследуйте свои мечты, тщательно работайте и наблюдайте, что произойдет. Прощай, бокс" , - написал Пакьяо.



22 августа Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису Угасу.



Всего в 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при 8 поражениях и 2 ничьи.

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