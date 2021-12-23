Легендарный боец объяснил, почему поединок Усика против лучшего боксера мира не имеет смысла
Американский боксер Рой Джонс заявил, что мексиканцу Саулю Альваресу нет смысла проводить бой против украинца Александра Усика
Об этом сообщает BoxingNews24.
По мнению бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях, Альваресу не стоит сразиться с Усиком, поскольку поединок не принесет ему титулов.
"Я считаю, что Альваресу нет смысла драться с Усиком. Это сложный бой, и к тому же Саулю нужны пояса. Он собирает титулы и поднимается в весе, чтобы стать чемпионом в пяти категориях. Усик – чемпион в тяжелом весе, а не в первой тяжелой. Следовательно, если они договорятся о бое, то на кону их противостояния не будет стоять пояс", - сказал Джонс.
В то же время, он согласился, что такой поединок выглядит привлекательно для Усика.
"Усик, вероятно, использует эту ситуацию как инструмент переговоров, потому что ему не платят за бой с Джошуа столько, сколько он хотел бы заработать. Если он имеет возможность провести поединок против "Канело" и заработать в два-три раза больше, то почему бы ему этого не сделать", - заметил Джонс.
Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.
Александр Усик – чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 15 декабря стало известно, что бой Александра Усика против Сауля Альвареса может произойти в промежуточном весе .
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