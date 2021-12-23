Легендарный боец объяснил, почему поединок Усика против лучшего боксера мира не имеет смысла

Об этом сообщает BoxingNews24.

По мнению бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях, Альваресу не стоит сразиться с Усиком, поскольку поединок не принесет ему титулов.

"Я считаю, что Альваресу нет смысла драться с Усиком. Это сложный бой, и к тому же Саулю нужны пояса. Он собирает титулы и поднимается в весе, чтобы стать чемпионом в пяти категориях. Усик – чемпион в тяжелом весе, а не в первой тяжелой. Следовательно, если они договорятся о бое, то на кону их противостояния не будет стоять пояс", - сказал Джонс.

В то же время, он согласился, что такой поединок выглядит привлекательно для Усика.

"Усик, вероятно, использует эту ситуацию как инструмент переговоров, потому что ему не платят за бой с Джошуа столько, сколько он хотел бы заработать. Если он имеет возможность провести поединок против "Канело" и заработать в два-три раза больше, то почему бы ему этого не сделать", - заметил Джонс.

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и лидером рейтинга лучших боксеров мира, вне зависимости от весовой категории, по версии журнала The Ring.

Александр Усик – чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).