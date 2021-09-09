Легендарный бегун Болт спрогнозировал, когда Роналду завершит карьеру
Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт считает, что Криштиану Роналду будет играть в футбол до 42 лет
Об этом сообщает BBC .
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, который является фаном "Манчестер Юнайтед", высказался о возвращении Роналду в МЮ.
"Грандиозно, что он вернулся. Криштиану будет требовать многого от партнеров по команде, но это только сделает их лучше. Он на другом уровне, он просто машина. Думаю, он будет играть до 42 лет. Он всегда будет в хорошей форме и на высшем уровне по сравнению со многими молодыми игроками благодаря своей работе и самоотверженности", - сказал Болт.
Роналду перешел в английский клуб из итальянского "Ювентуса". Сумма трансфера португальца составила 15 млн евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы в 8 млн евро, которые "Юве" получит за клубные и личные достижения Роналду в МЮ.
Криштиану Роналду с 2003 до 2009 года уже выступал за "Манчестер Юнайтед", из которого перешел в испанский "Реал".
36-летний португалец с 2018 года играл за "Ювентус". Роналду провел за туринцев 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
- Напомним, 31 августа "Ювентус" сообщил, что заработал на трансфере Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" всего 15 млн евро.
- 31 августа "Манчестер Юнайтед" объявил, что подписал с Роналду контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.
- 1 сентября "Манчестер Юнайтед" впервые опубликовал фото Роналду после возвращения в английский клуб.
- 9 сентября Роналду рассказал о своих планах в английском "Манчестер Юнайтед".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.4Продажа 31.8
- Актуальное
- Важное