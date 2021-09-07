Легендарный американский боксер объявил о бое с экс-чемпионом UFC
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Эвандер Холифилд проведет поединок против экс-чемпиона UFC бразильца Витора Белфорта
Об этом сообщает промоутерская компания Triller в Instagram.
Бой между 58-летним Холифилдом и 44-летним Белфорт станет главным событием вечера бокса компании Triller Fight Club, который состоится 11 сентября в городе Голливуд, что в американском штате Флорида.
Сначала с Белфорт должен был боксировать другой американский боксер - Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавируса.
Также в Голливуде 11 сентября бои проведут другие легенды UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) американец Тито Ортис и бразилец Андерсон Силва, а также ексчемпион мира по боксу британец Дэвид Хэй.
Эвандер Холифилд является бывшим абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Последний раз он выходил на ринг в 2011 году. Витор Белфорт - экс-чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).
- Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.69
Покупка 26.69Продажа 26.93
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное