Легендарный американский боксер объявил о бое с экс-чемпионом UFC

Об этом сообщает промоутерская компания Triller в Instagram.

Бой между 58-летним Холифилдом и 44-летним Белфорт станет главным событием вечера бокса компании Triller Fight Club, который состоится 11 сентября в городе Голливуд, что в американском штате Флорида.

Сначала с Белфорт должен был боксировать другой американский боксер - Оскар Де Ла Хойя, но он заразился коронавируса.

Также в Голливуде 11 сентября бои проведут другие легенды UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) американец Тито Ортис и бразилец Андерсон Силва, а также ексчемпион мира по боксу британец Дэвид Хэй.

Эвандер Холифилд является бывшим абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе. Последний раз он выходил на ринг в 2011 году. Витор Белфорт - экс-чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).

Напомним, 22 апреля бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что его третий бой с Майком Тайсоном сорвался по финансовым причинам.

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