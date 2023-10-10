Легендарные колонки Marshall: преимущества

Теперь популярностью пользуются не только простые усилители, но и портативная акустика. Чем же так привлекательна современная Marshall колонка для меломанов — разберем в статье.

Внешний вид

В дизайне производитель придерживается ретро-стиля. Все модели — это прямоугольник горизонтальной или вертикальной ориентации. Корпус выполнен из пластика. Сверху обтянут винилом. Цветовая гамма классическая, сдержанная: черный, коричневый, белый. Динамики обтянуты специальной аудиотканью. Сверху прикреплен золотистый логотип бренда. Из общей массы существенно выделяются три модели:

Tufton — вертикальной ориентации, с кожаной ручкой для переноски;

Kilburn — тоже с ручкой;

Willen — квадратной формы, компактного карманного размера.

Для устойчивости акустика оснащена 4 прорезиненными ножками. Все материалы пыле- и влагонепроницаемые. Благодаря своему необычному стилю колонка впишется в любой интерьер и станет его главным акцентом.

Качество звучания

Бренд всегда славился качеством и чистотой звука, так как начинал свою историю с выпуска усилителей для рок-концертов. Поэтому даже современные портативные устройства Marshall способны порадовать пользователя. Особое внимание производитель уделил низким частотам. Встроенные фазоинверторы добавляют глубины басам. В результате получается хороший объем при воспроизведении музыки, отчетливое разделение высоких и средних частот. Благодаря этому при прослушивании записи с концертов можно погрузиться в ту самую атмосферу.

Управление колонкой

За регулировку устройства отвечают три механические ручки либо кнопка. Возможно подключение через Bluetooth и управление дистанционно. Алгоритм aptX обеспечивает эффективную работу на расстоянии до 10 метров. Для облегчения пользования компания разработала свое мобильное приложение. С помощью него манипуляция настройками и переключение треков упрощается до минимума. Также возможно подключение и управление сразу двумя акустиками одной модели. В таком режиме одна колонка будет воспроизводить левый сигнал, а вторая — правый.

Marshall создал уникальные устройства, отличающиеся оригинальным дизайном, надежным качеством сборки. Звуковые параметры тоже на высшем уровне. Мощности колонок вполне достаточно для работы на улице. Только носить их за собой не очень удобно, так как вес не маленький.