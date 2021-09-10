Легендарные футболисты Фигу и Роберто Карлос открыли в Киеве школу "Реала"
Бывшие футболисты "Реала" Луиш Фигу и Роберто Карлос приняли участие в открытии социально-спортивной школы мадридского клуба в Киеве
Об этом сообщает Tribuna.com .
На открытие школы в Киев приехали бывшие футболисты "Реала" бразилец Роберто Карлос и португалец Луиш Фигу. На мероприятии также присутствовали другие экс-игроки мадридцев Хосе Эмилио Амависка и Эдвин Конго, мэр Киева Виталий Кличко и обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов.
Ранее "Реал" открыл в Украине две аналогичные школы - в Тернополе и Хмельницком.
Всего фонд мадридского клуба поддерживает около 450 школ в 80 странах мира.
Фото - Tribuna.com
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