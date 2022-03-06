Легендарные Deep Purple осудили зверства путинской армии и выступили в поддержку Украины
Все пятеро участников рок-группы Deep Purple выступили с заявлениями в поддержку Украины
Все заявления размещены в официальном Twitter группы.
Музыканты отмечают, что Deep Purple была всегда вне политики и вне границ, но сейчас не может оставаться в стороне.
"Мы осуждаем путинскую армию за зверства против невинных мужчин, женщин и детей в Украине", - заявил бас-гитарист группы Роджер Гловер.
"Если эти слова означают, что мы потеряем своих российских друзей, это большая потеря. Но это ничто по сравнению с тем, что мы потеряем своих украинских друзей, убитых, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера", - заявил фронтмен Иен Гиллан.
При этом Дон Эйри отметил, что вернул автограф бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву в качестве протеста против вторжения.
Серию твитов со словами поддержки от каждого участника бэнда завершает фото логотипа группы в сине-желтых цветах со словами из песни "Child in time": "Сладкий ребенок со временем ты увидишь линию. Линию между добром и злом. Ты увидишь слепого, стреляющего в мир. Пули летят, собирают счет".
- Напомним, известный режиссер по мемам Роберт Вайд поддержал Украину на фоне агрессии РФ и назвал Путина "вирусом".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное