Легендарные Deep Purple осудили зверства путинской армии и выступили в поддержку Украины

Все заявления размещены в официальном Twitter группы.



Музыканты отмечают, что Deep Purple была всегда вне политики и вне границ, но сейчас не может оставаться в стороне.

"Мы осуждаем путинскую армию за зверства против невинных мужчин, женщин и детей в Украине", - заявил бас-гитарист группы Роджер Гловер.



"Если эти слова означают, что мы потеряем своих российских друзей, это большая потеря. Но это ничто по сравнению с тем, что мы потеряем своих украинских друзей, убитых, чтобы удовлетворить психопатические амбиции российского лидера", - заявил фронтмен Иен Гиллан.

При этом Дон Эйри отметил, что вернул автограф бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву в качестве протеста против вторжения.



Серию твитов со словами поддержки от каждого участника бэнда завершает фото логотипа группы в сине-желтых цветах со словами из песни "Child in time": "Сладкий ребенок со временем ты увидишь линию. Линию между добром и злом. Ты увидишь слепого, стреляющего в мир. Пули летят, собирают счет".

Напомним, известный режиссер по мемам Роберт Вайд поддержал Украину на фоне агрессии РФ и назвал Путина "вирусом".

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