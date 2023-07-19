Легендарного голкипера ван дер Сара выписали из реанимации

Об этом ван дер Сар сообщил в твиттере.

"Прежде всего мы хотим поблагодарить всех за прекрасные сообщения поддержки. Мне приятно сообщить, что я больше не в отделении интенсивной терапии. Однако я все еще в больнице. Я надеюсь, что на следующей неделе поеду домой и сделаю следующий шаг в своем выздоровлении", – написал культовый голкипер.

Бывший вратарь нидерландского "Аякса", итальянского "Ювентуса", английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в Хорватию, где он проводил отдых.

52-летний футболист находился в реанимации с кровоизлиянием в мозг.

Кто такой Эдвин ван дер Сар

Ван дер Сар является победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка в составе "Аякса". Вместе с МЮ он выиграл ЛЧ и клубный чемпионат мира, четырежды стал чемпионом Англии.

За сборную Нидерландов сыграл 130 матчей.

30 мая Ван дер Сар покинул пост исполнительного директора "Аякса", в котором работал с 2012 года после завершения карьеры.