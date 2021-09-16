Легендарного американского боксера отстранили от боев после поражения нокаутом

Об этом сообщает Bleacher Report.

Бывший абсолютный чемпион мира получил 30-дневное медицинское отстранения от поединков.

Такое решение приняла боксерская комиссия штата Флорида после того, как Холифилд потерпел поражение в бою с экс-чемпионом UFC (абсолютного бойцовского чемпионата) Витор Белфорт нокаутом в первом раунде.

На счету 58-летнего Холифилда 57 боев, 44 победы, 10 поражений и 2 ничьи, еще один поединок признали несостоявшимся.

44-летний Витор Белфорт является бывшим чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).

Напомним, 12 сентября Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту нокаутом в первом раунде.

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