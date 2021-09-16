Легендарного американского боксера отстранили от боев после поражения нокаутом
Американскому боксеру Эвандеру Холифилду запретили месяц выходить на ринг после поражения от бразильца Витора Белфорта нокаутом
Об этом сообщает Bleacher Report.
Бывший абсолютный чемпион мира получил 30-дневное медицинское отстранения от поединков.
Такое решение приняла боксерская комиссия штата Флорида после того, как Холифилд потерпел поражение в бою с экс-чемпионом UFC (абсолютного бойцовского чемпионата) Витор Белфорт нокаутом в первом раунде.
На счету 58-летнего Холифилда 57 боев, 44 победы, 10 поражений и 2 ничьи, еще один поединок признали несостоявшимся.
44-летний Витор Белфорт является бывшим чемпион UFC в полутяжелом весе (до 93 кг).
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Напомним, 12 сентября Эвандер Холифилд проиграл Витору Белфорту нокаутом в первом раунде.
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