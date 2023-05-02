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Легендарная рок-группа Aerosmith объявила, что покидает сцену

2 мая, 2023 вторник
12:01
Культура

Американская рок-группа Aerosmith анонсировала прощальный тур, после которого покинет сцену

Об этом Aerosmith сообщил в Twitter.

"После 50 лет, 10 мировых туров и выступлений перед более чем 100 миллионами поклонников... Пора для последнего выступления", - написали музыканты.

Тур под названием Peace Out состоит из 40 концертов и начнется 2 сентября 2023 года в Филадельфии (США). Последний концерт группа должна сыграть 26 января 2024 в Монреале (Канада).

Барабанщик Джоуи Крамер отказался от тура по состоянию здоровья. В него едут бессменный фронтмен группы Стивен Тайлер, гитаристы Джо Перри, Брэд Уитфорд и Том Гамильтон.

По словам Перри, предстоящий тур является «шансом отпраздновать пятидесятилетие группы. Он отметил, что неизвестно, сколько времени еще все члены Aerosmith будут здоровы для проведения такого тура, поскольку всем его основателям уже за 70.

Aerosmith была создана в 1970 году в Бостоне Стивеном Тайлером, Джо Перри и Томом Гамильтоном. Группа издала 15 студийных альбомов и является четырехкратным обладателем премии Grammy. В 2001 году Aerosmith включили в Зал славы рок-н-ролла.

Мир
Канада
США
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