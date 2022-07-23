Легендарная группа Imagine Dragons стала послом UNITED24

Об этом сообщает телеграмм платфлрмы UNITED24.

"Американская мультиплатиновая группа с аншлагом выступила в Украине на «Олимпийском» 2018 года и должна была выступать снова в 2022-м. из-за войны концерт пришлось перенести. В то же время музыканты выступили на телемарафоне Save Ukraine, а теперь их фронтмен Дэн Рейнольдс почти не расстается с украинским. регулярно посвящает Украине песни во время мирового турне", - говорится в сообщении.

Группа будет продвигать направление медицинской помощи. И сначала они поддержат сбор на скорые, который начала FirstLadyOfUkraine.

Напомним, первым послом United24 (u24.gov.ua) стал бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко.

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