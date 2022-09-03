Об этом сообщает Еспресо.TV.

В ночь на 3 сентября в Нью-Йорке (США) Уильямс проиграла Томлянович со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Для 40-летней американки эта игра стала последней в карьере. Ранее она заявила, что после открытого чемпионата США намерена прекратить выступления.

За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах Grand Slam. На счету американки 92 победы на Australian Open, 69 – на Ролан Гаррос, 98 – на Уимблдоне и 108 – на US Open, что является рекордом для женского тенниса. Больше побед одержал только швейцарец Роджер Федерер – 369.

Серена Уильямс, не смогла догнать австралийку Маргарет Корт по количеству побед на турнирах Grand Slam в одиночном разряде. На счету Корт 24 титула, американка выиграла 23 турнира.

Уильямс является рекордсменкой в женском теннисе по общей сумме полученных призовых. За карьеру она заработала $94 млн.

US Open

Нью-Йорк, США

3 сентября

Женщины. Третий круг

Серена Уильямс (США) – Айла Томлянович (Австралия) 5:7, 7:6 (7:4), 1:6

30 августа на US Open Дарья Снигур одолела в трех сетах Симону Халеп.

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