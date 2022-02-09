Легенда украинского спорта Харлан решила возобновить карьеру

Об этом сообщает "Трибуна".



По словам Харлан, после провала на летней Олимпиаде-2020 она решила начать все с чистого листа.



"Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьеры. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше. Это было сложно. Могу сказать, и сейчас нелегко. Но мое лучшее лекарство - это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и роешить. Решить, что хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям. Так что, до встречи на дорожке", - сказала Харлан.



Возвращение Ольги Харлан в фехтование планируется на этапе Кубка мира, который пройдет в Афинах в начале марта.



За свою карьеру Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.

26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде в Токио.

После этого Харлан разочарованно подытожила свое выступление на Олимпийских Играх-2020 в Токио и объявила о паузе в карьере.

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