Легенда мирового футбола неожиданно спрогнозировал выход "Шахтера" в финал Лиги чемпионов
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, который является послом мадридского "Реала", высоко оценил уровень донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Shakhtar Club.
По словам Карлоса, трижды выигрывавшего ЛЧ, в ближайшем будущем "Шахтер" выйдет в финал Лиги чемпионов.
"Я смотрю много матчей "Шахтера". Там много бразильцев, среди них есть мои друзья. Например, Дентиньо, с которым мы вместе играли за "Коринтианс". Также Додо, Тэте - это отличные футболисты. "Шахтер" - это та команда, которая в ближайшем будущем способна дойти до полуфинала или даже финала Лиги чемпионов. Сейчас "Шахтеру" важно расти. Для этого нужно играть против таких соперников, как "Реал", который является самым титулованным клубом Лиги чемпионов", - сказал Роберто Карлос.
В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. У "Интера" 2-е место и 7 пунктов. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов.
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
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