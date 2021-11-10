Легенда "Ливерпуля" Джеррард возглавит клуб АПЛ, - The Economist
Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард станет главным тренером "Астон Виллы"
Об этом сообщил журналист The Economist Хамиш Азул в Twitter.
По его информации, Джеррард, сейчас тренирующий "Глазго Рейнджерс", готов покинуть шотландский клуб ради английской "Астон Виллы".
Стивен Джеррард может возглавить команду из Бирмингема уже 12 ноября и заменит в должности тренера Дина Cмита, уволенного 7 ноября. "Астон Вилли" остается лишь договориться с "Рейнджерсом" о сумме компенсации за переход тренера.
Стивен Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории "Астон Виллы".
С 2017 по 2018 год Джеррард работал с юношеской командой "Ливерпуля" U-19. В 2018 году возглавил "Рейнджерс", приведший к чемпионству в прошлом сезоне.
41-летний Стивен Джеррард завершил карьеру футболиста в 2017 году в американском "Лос-Анджелес Гэлакси". Полузащитник выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Сыграл 114 матчей и забил 21 гол за сборную Англии.
"Астон Вилла" занимает 16-е место в чемпионате Англии.
- Напомним, в феврале 2020 года болельщики "Ливерпуля" устроили в соцсетях флешмоб с требованием вернуть в клуб Стивена Джеррарда , чтобы он стал чемпионом Англии.
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