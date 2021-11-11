Легенда "Ливерпуля" Джеррард вернулся в чемпионат Англии
Бывший футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард назначен главным тренером "Астон Виллы"
Об этом сообщает официальный сайт Астон Виллы.
"Астон Вилла" - это клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я очень горжусь тем, что стал его новым главным тренером", - сказал Джеррард.
С 2017 по 2018 год Джеррард работал с юношеской командой "Ливерпуля" U-19. В 2018 году возглавил "Рейнджерс", который привел к чемпионству в прошлом сезоне.
41-летний Стивен Джеррард завершил карьеру футболиста в 2017 году в американском "Лос-Анджелес Гэлакси". Полузащитник выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. Сыграл 114 матчей и забил 21 гол за сборную Англии.
"Астон Вилла" занимает 16-е место в чемпионате Англии.
- 10 ноября сообщалось, что Стивен Джеррард станет главным тренером "Астон Виллы".
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