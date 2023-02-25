Фото и сообщение он разместил на своей странице в инстаграмме.

На годовщину полномасштабного вторжения России в Украину легендарный испанский футболист Серхио Рамос опубликовал в инстаграмме фото в тоске с принтом, на котором изображена работа 15-летней украинской беженцы Патриции, которая из-за вторжения России была вынуждена покинуть свой дом и родных в Измаиле.

"7,8 миллиона таких девочек и детей, как она, страдают от насилия, травм, потерь, разруха и переселения в течение года", - написал Рамос. Также Рамос прикрепил ссылку для сбора денег для помощи украинским беженцам.

Издание "Трибуна" отмечает , что защитник ПСЖ, также много лет выступавший за "Реал" и сборную Испании не впервые поддерживает Украину. Еще в марте Рамос собирал деньги для пострадавших в войне украинцев. Они пошли в фонд братьев Кличко. Тогда он предлагал приобрести худые (100 евро/шт.), 100% продажи которых поступили бы на нужды украинцам, пострадавшим из-за нападения России. На передней части одежды изображены голуби (символы мира), а сзади размещена надпись: "Все мы – украинцы".