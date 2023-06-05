Легенда футбола Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Легендарный форвард итальянского клуба "Милан", лучший бомбардир Швеции Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Об этом стало известно после матча, где Милан на своем поле обыграл Верону со счетом 3:1 в рамках 38-го тура итальянской Серии А, передает ua-football.com и BBC.
Уже после поединка зрители "Сан-Сиро" руководство клуба и партнеры по команде устроили Златану прощальный коридор.
Клуб расстелил для 41-летнего шведа красную дорожку в центр поля, где ему подарили его игровую футболку в рамке с автографом всех игроков "россонери".
41-летний Ибрагимович произнес прощальную речь и не смог сдержать слез.
"Я не могу дышать, но это нормально. Так много всего памятного произошло на этом стадионе. Сначала вы дали мне любовь, потом - счастье. Я хочу поблагодарить свою семью за их терпение. Я хочу поблагодарить свою вторую семью - футболистов. Я спасибо тренеру, персоналу, помощникам тренера. В заключение, от всего сердца, я хочу поблагодарить вас, фанатов. Я прощаюсь с футболом, но не с вами", - отметил он.
Футболист покидает итальянский клуб, поскольку его контракт истекает в этом месяце.
Что известно об Ибрагимовиче
Это шведский футболист боснийского происхождения, нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции. Ибрагимович начал свою профессиональную карьеру в родном клубе "Мальме" в 1999 году, а в 2001 году перешел в "Аяксу", где в течение трех лет выиграл три чемпионских титула.
Впоследствии карьера футболиста стремительно набирала обороты.
Он выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси", где забил 511 голов. Швецию Златан защищал с 2001 года, где отыграл 122 матча за сборную и забил 62 гола.
Из крупных и важных трофеев на клубном уровне Ибрагимовичу не подчинилась только Лига чемпионов.
- Ранее Ибрагимович стал самым старшим игроком, забившим гол в чемпионате Италии.
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