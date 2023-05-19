Легенда "Динамо" Ващук вступил в Гвардию наступления

Об этом Ващук сообщил в фейсбуке.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор шокированы. И да, я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу!" - пишет экс-футболист.

Владислав Ващук является воспитанником киевского "Динамо", за которое он играл с 1993 по 2003 год, и в 2005 - 2008 годах. Получил 9 титулов чемпиона Украины.

Также выступал за московский "Спартак", где выиграл Кубок России, одесский "Черноморец", "Львов" и луцкую "Волынь".

В составе сборной Украины сыграл 63 матча и забил один гол.