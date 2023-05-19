Легенда "Динамо" Ващук вступил в Гвардию наступления
Легендарный футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук вступил в ряды Гвардии наступления "Буревій"
Об этом Ващук сообщил в фейсбуке.
"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор шокированы. И да, я знаю, что кое-кто меня никогда не поймет. Но я действительно верю в нашу Победу. Я видел "русский мир" своими глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал. И когда придет время, то я смогу точно ответить, что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу!" - пишет экс-футболист.
Владислав Ващук является воспитанником киевского "Динамо", за которое он играл с 1993 по 2003 год, и в 2005 - 2008 годах. Получил 9 титулов чемпиона Украины.
Также выступал за московский "Спартак", где выиграл Кубок России, одесский "Черноморец", "Львов" и луцкую "Волынь".
В составе сборной Украины сыграл 63 матча и забил один гол.
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