Легенда бокса Тайсон вслед за Фьюри решил подготовить Джошуа к реваншу с Усиком

Об этом сообщает Чемпион.



По словам Тайсона, Джошуа - это человек будущего.



"Готов помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я говорил чепуху, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт возьми, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, так что Энтони до сих пор учится", - сказал Майк Тайсон.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.