Легенда бокса Тайсон вслед за Фьюри решил подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
Знаменитый боксер Майк Тайсон заявил, что готов помочь экс-чемпиону мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа подготовиться к реваншу с украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает Чемпион.
По словам Тайсона, Джошуа - это человек будущего.
"Готов помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я говорил чепуху, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт возьми, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, так что Энтони до сих пор учится", - сказал Майк Тайсон.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.
- 3 ноября стало известно, что Тайсон Фьюри будет вынужден защищать звание чемпиона мира WBC в бою против Диллиана Уайта.
- 4 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Энтони Джошуа превзойдет Фьюри и Александра Усика в споре за звание абсолютного чемпиона мира.
- Шугархилл Стюард, тренер Тайсона Фьюри, рассказал о намерении помочь Энтони Джошуа подготовиться к реваншу с Александром Усиком.
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