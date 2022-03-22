Легенда бокса Пакьяо поддержал Украину и обратился к братьям Кличко
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо поддержал братьев Виталия и Владимира Кличко и Украину
Об этом сообщает украинское подразделение Всемирного боксерского совета в Instagram.
Пакьяо записал видео, в котором поддержал Украину, и обратился к украинским болельщикам вместе со своим менеджером Шонном Гиббонсом и чемпионом мира в полулегком весе (до 57,2 кг) Марком Магсайо.
В частности, Пакьяо призвал Виталия и Владимира Кличко беречь себя в это непростое время.
Мэнни Пакьяо является единственным боксером, который был чемпионом мира сразу в восьми весовых категориях.
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