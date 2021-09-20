Легенда бокса Пакьяо объявил о завершении карьеры

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.



"Мэнни Пакьяо подтвердил, что ушел из бокса в возрасте 42 лет после поражения от Йордениса Угаса. Он уходит из спорта, как чемпион мира в восьми весах течение четырех десятилетий, один из величайших боксеров всех времен", - написал Бенсон.

22 августа Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису угас.



Всего в 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при 8 поражениях и 2 ничьих. Филиппинец является ексчемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях 25 августа сообщалось, что Мэнни Пакьяо после поражения от Йордениса Угаса вынужден питаться с посторонней помощью.

19 сентября экс-чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинули в президенты Филиппин. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb