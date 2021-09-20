Легенда бокса Пакьяо объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.
"Мэнни Пакьяо подтвердил, что ушел из бокса в возрасте 42 лет после поражения от Йордениса Угаса. Он уходит из спорта, как чемпион мира в восьми весах течение четырех десятилетий, один из величайших боксеров всех времен", - написал Бенсон.
22 августа Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг) уступил единогласным решением судей кубинцу Йорденису угас.
Всего в 42-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом) на профессиональном ринге при 8 поражениях и 2 ничьих. Филиппинец является ексчемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях
- 25 августа сообщалось, что Мэнни Пакьяо после поражения от Йордениса Угаса вынужден питаться с посторонней помощью.
- 19 сентября экс-чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо выдвинули в президенты Филиппин.
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