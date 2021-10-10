Легенда бокса Льюис рассказал, кого считает тяжеловесом номер один в мире
Последний абсолютный чемпион мира в хэвивейте Леннокс Льюис заявил, что считает лучшим тяжеловесом мира британца Тайсона Фьюри
Об этом он сказал в интервью iFL.TV.
По словам Леннокса Льюиса, победа его соотечественника Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером доказала, что британец является тяжеловесом номер один в мире.
"Фьюри показал отличное выступление и сделал свое дело. Кто ожидал, что такое будет? Первый бой был хорошим, второй - замечательным, а этот стал вишенкой на торте. Уайлдер не хотел проигрывать, он был настроен на победу. Он был усталым, но держался. Уайлдер хотел пойти на щите - он это сделал. Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой. Сейчас Тайсон Фьюри - тяжеловес номер один в мире", - сказал Льюис, который в 1990-2000 годах был последним абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.
Тайсон Фьюри 10 октября во Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Другими тремя поясами владеет украинец Александр Усик, который 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
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