Легенда бокса Льюис рассказал, кого считает тяжеловесом номер один в мире

Об этом он сказал в интервью iFL.TV.

По словам Леннокса Льюиса, победа его соотечественника Тайсона Фьюри над американцем Деонтеем Уайлдером доказала, что британец является тяжеловесом номер один в мире.

"Фьюри показал отличное выступление и сделал свое дело. Кто ожидал, что такое будет? Первый бой был хорошим, второй - замечательным, а этот стал вишенкой на торте. Уайлдер не хотел проигрывать, он был настроен на победу. Он был усталым, но держался. Уайлдер хотел пойти на щите - он это сделал. Деонтей показал смелость, мужество и подарил нам хороший бой. Сейчас Тайсон Фьюри - тяжеловес номер один в мире", - сказал Льюис, который в 1990-2000 годах был последним абсолютным чемпионом мира в хэвивейте.

Тайсон Фьюри 10 октября во Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Другими тремя поясами владеет украинец Александр Усик, который 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

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